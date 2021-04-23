ВМС Канады будут патрулировать акваторию близ КНДР до конца апреля 2023 года

ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Канада намерена продолжать участвовать в международных операциях по патрулированию морской акватории рядом с Корейским полуостровом для контроля за исполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР до конца апреля 2023 года. Об этом в пятницу говорится в заявлении Министерства национальной обороны Канады.

"Канада продлевает участие в операции Neon (кодовое название операции Минобороны Канады - прим. ТАСС) до 30 апреля 2023 года. Эта операция - вклад Канады в скоординированные многонациональные усилия по поддержке исполнения санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, введенных против Северной Кореи", - заявили в ведомстве.

В 2018-2020 годах канадские боевые корабли, субмарина и самолеты-разведчики также занимались патрулированием акватории Тихого океана вблизи Корейского полуострова с целью отслеживать возможные незаконные поставки санкционных товаров в КНДР. В их задачи, в частности, входило слежение за всеми военными и гражданскими судами, которые "ведут подозрительную деятельность в акватории", а также фиксирование таких событий, как взлеты и посадки самолетов на суше.