В США заявили, что темы переговоров Байдена и Джонсона определят исходя из ситуации в мире

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Темы переговоров президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Борисом Джонсоном будут определены ближе к поездке американского лидера в Великобританию в середине июня исходя из положения дел на мировой арене. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что на данный момент нет каких-либо деталей относительно предстоящей встречи. "В значительной степени повестка будет зависеть от того, какова будет ситуация в мире на тот момент", - подчеркнула Псаки. При этом, по ее словам, есть "целый ряд вопросов, которые, как ожидается, будут подняты" на встрече Байдена и Джонсона.

Пресс-секретарь Белого дома ушла от ответа на вопрос о том, придерживается ли Байден своих оценок в отношении Джонсона. Ранее в одном из интервью Байден, являвшийся на тот момент претендентом на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США, назвал Джонсона "клоном Трампа в физическом и эмоциональном плане". По словам Псаки, тот факт, что свой первый международный визит в качестве президента США Байден совершит в Великобританию, "говорит о том, насколько особенные отношения" связывают две страны.

Ранее в пятницу Белый дом сообщил о том, что Байден 11-14 июня посетит Великобританию и Бельгию, где примет участие в саммитах "семерки" (помимо США, Великобритания, Италия, Канада, Франция, ФРГ и Япония), НАТО и США - ЕС. Президент США проведет ряд двусторонних встреч, в том числе - с премьер-министром Великобритании.