В Белом доме не исключили, что Елизавета II примет Байдена во время его визита в Британию

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация США прорабатывает детали предстоящего визита президента Джо Байдена в Великобританию в середине июня, в ходе которого королева Елизавета II может принять американского лидера. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей бы задан вопрос о том, рассчитывает ли президент США встретиться с британской королевой в июне. "А кто бы не хотел встретиться с королевой?" - ответила Псаки.

"Мы все еще прорабатываем детали поездки. Я, определенно, понимаю интерес [к теме возможного приема королевой Великобритании Байдена]. Я и сама в этом заинтересована, - продолжала пресс-секретарь Белого дома. - Мы готовы будем рассказать больше, когда уточним все детали".

Ранее в пятницу Белый дом сообщил о том, что Байден 11-14 июня посетит Великобританию и Бельгию, где примет участие в саммитах "семерки" (помимо США, Великобритания, Италия, Канада, Франция, ФРГ и Япония), НАТО и США - ЕС. Президент США проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.