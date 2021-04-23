В Белом доме заявили, что США и до Трампа просили от других стран НАТО увеличить расходы

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. США добивались от стран - участниц НАТО увеличения расходов на поддержание коллективной обороны еще до начала работы администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, считает ли нынешняя администрация президента Джо Байдена, что республиканцу Трампу стоит отдать должное в связи с его позицией о необходимости увеличения оборонных расходов альянса. "Я знаю, что он [Трамп] думал, будто он являлся автором этой [инициативы], - ответила Псаки. - Но, проработав в администрации [Барака] Обамы (2009-2017 годы), я могу сказать, что мы всегда придерживались цели добиться от стран - членов НАТО увеличения расходов. Это уже некоторое время является элементом политики Соединенных Штатов".

Трамп неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Республиканец требовал от всех стран альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.

Демократ Байден в ходе предвыборной кампании делал упор на том, что при нем Вашингтон будет укреплять альянсы, в которых принимают участие США. Как сообщал ранее Белый дом, по итогам телефонного разговора в январе текущего года Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг выступили "за сохранение тенденции к увеличению оборонных расходов альянса".