СМИ: после убийства в Рамбуйе задержали трех человек

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Полицейские из спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом начали проведение в городе Рамбуйе (департамент Ивелин, юго-западнее Парижа) обыска в квартире, в которой проживал выходец из Туниса, убивший в комиссариате города женщину-полицейского. Об этом сообщил телеканал BFM . В целом в ходе действий полиции задержаны три человека из окружения тунисца.

Квартал, где в Румбуйе проходит обыск, оцеплен полицией. В обыске участвует большое число полицейских. Одновременно обыск начат и в квартире, в которой этот человек ранее проживал в департаменте Валь-де-Марн (восточнее Парижа).

Нападение в Рамбуйе было совершено в пятницу в середине дня. Agence France-Presse сообщило недавно имя нападавшего - Джамель Г. Напавший - 37-летний тунисец - нанес в холле комиссариата сотруднице полиции удар ножом в шею, в результате чего она вскоре умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские сделали в нападавшего несколько выстрелов. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.

Согласно полученным телеканалом из полицейских источников сведений, тунисец прибыл во Францию в 2009 году. Долгое время он проживал в стране нелегально. Справку с разрешением на временное проживание он получил лишь в 2019 году. Стандартный документ, вид на жительство, был выдан тунисцу в декабре 2020 года, срок его действия истекает в декабре 2021 года.

С 2009 года этот человек проживал в департаменте Валь-де-Марн в квартире своего знакомого, где теперь и идет обыск. Недавно он перебрался в Рамбуйе, административный центр департамента Ивелин. Он работал доставщиком пищевых продуктов по заказу. В базах данных полиции и внутренней разведки он не числился как возможный радикальный исламист.

Расследование убийства было передано прокуратуре по делам о терроризме. Оно ведется по подозрению в совершении предумышленного убийства с террористической целью. В телефоне убийцы следователи уже обнаружили пропагандистские исламистские материалы.