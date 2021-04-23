КС Молдавии приостановил решения парламента об отзыве мандата у председателя суда

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил решения парламента об отзыве мандата у председателя КС Домники Маноле и утверждению в должности нового судьи Бориса Лупашко. Это было сделано по запросу депутата поддерживающей президента Майю Санду Партии действия и солидарности (ПДС) Сергея Литвиненко, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте КС.

"КС утвердил ходатайство о приостановлении действия постановления парламента об аннулировании путем частичного отзыва постановления парламента № 2 (№2) от 23 декабря 2016 г. (№2) 121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления парламента от 23 апреля 2021 года о назначении судьи КС, которые подал Сергей Литвиненко", - говорится в документе. Литвиненко подал свой запрос во второй половине дня в пятницу, уже к вечеру он был рассмотрен и удовлетворен.

Ранее в пятницу парламент Молдавии принял декларацию о том, что он не признает решение КС, который разрешил президенту Санду распустить законодательный орган. Парламентарии считают, что при принятии этого решения КС не учел как свою практику, так и заключение Венецианской комиссии Совета Европы. Она квалифицировала роспуск парламента как крайнюю меру для преодоления политического кризиса в Молдавии. Как следствие, в пятницу парламент отозвал мандат у председателя Конституционного суда Маноле, которая была назначена по его квоте.

Санду заявила, что Маноле остается судьей КС и решения парламента не влияют на его состав. Президент распорядилась взять под охрану здание суда.

КС ранее удовлетворил просьбу Санду признать парламент недееспособным, так как депутаты дважды не смогли утвердить состав правительства. Это дает президенту право распускать парламент и назначать новые выборы. Депутаты считают, что это решение было принято с нарушением конституции.