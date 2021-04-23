Пентагон утверждает, что пока рано судить о начале отвода войск РФ на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби утверждает, что на данный момент рано судить о начале отвода российских войск от границы с Украиной, несмотря на официальные заявления Минобороны России.

"Ряд ваших вопросов лучше адресовать в Москву, а не в Пентагон. Мы видели комментарии российской стороны о завершении учений, о том, что они собираются отвести [войска]. Пока слишком рано говорить с какой-либо конкретикой о том, как мы это оцениваем", - сказал Кирби в пятницу на брифинге.

Представитель военного ведомства США, не вдаваясь в детали, повторил позицию администрации о необходимости для России "прекратить провокации" и уважать "территориальную целостность Украины".

На вопрос о контактах с украинской стороны по линии Пентагона, Кирби отметил, что у него нет каких-либо объявлений на данный счет. "<...> Насколько я знаю, не было дополнительных разговоров касательно [российского] присутствия", - сказал он.

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.