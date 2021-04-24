Американский эксперт оценил перспективы работы России и США по климату

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Россия и США могут добиться прогресса в разрешении связанных с изменением климата проблем. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС доцент факультета международной службы Американского университета в Вашингтоне Кит Дарден.

"Я с осторожным оптимизмом полагаю, что России и США удастся добиться прогресса в сфере [решения проблем] изменения климата, стратегической стабильности и в других областях, где мы можем извлечь выгоду от сотрудничества", - отметил эксперт.

Касаясь последних заявлений Москвы и Вашингтона, Дарден обратил внимание на то, что стороны демонстрируют, что в отношениях будут как напряженность, так и сотрудничество. "Одно не исключает другого. Подобная сложность характерна для отношений великих держав", - считает доцент Американского университета в Вашингтоне.

Как заявил в пятницу президент Джо Байден, закрывая проходивший по инициативе Вашингтона онлайн-саммит по климату, США и Россия могут продуктивно сотрудничать в сфере борьбы с глобальным потеплением на благо всех стран, несмотря на разногласия, существующие между двумя государствами в других областях.

Президент России Владимир Путин объявил в четверг на саммите, что РФ планирует и далее наращивать объемы утилизации попутного газа, реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики, обеспечивать улавливание, хранение и использование углекислого газа от всех источников. Российский лидер указал, что мало только говорить о новых объемах эмиссии, важно заниматься вопросами поглощения углекислого газа, накопленного в атмосфере. Президент отметил, что "Россия вносит колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов - как своих, так и чужих - за счет поглощающей способности экосистем, которая оценивается в 2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год".