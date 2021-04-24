Беспорядки с участием сотен палестинцев произошли на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апреля. /ТАСС/. Сотни палестинцев участвовали в пятницу вечером в столкновениях с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, дополнительное подразделение полиции было направлено к КПП "Каландия" близ Иерусалима для подавления беспорядков. Столкновения с израильскими силовиками произошли у гробницы Рахели в районе Вифлеема. Палестинцы бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских, которые в ответ применили спецсредства. В районе Сильван Восточного Иерусалима задержаны два палестинца, бросавшие камни и запускавшие фейерверки в сотрудников полиции, информировала газета The Jerusalem Post.

Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими активизировались в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан вскоре после наступления рамадана, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и продлится 30 дней. В четверг во время беспорядков у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима ранения получили более 100 палестинцев, пострадали порядка 20 израильских полицейских, указывает The Jerusalem Post.

В пятницу вечером палестинские радикалы выпустили из сектора Газа три ракеты по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", две разорвались в районе забора безопасности на границе, сообщила армейская пресс-служба.