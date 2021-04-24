Блинкен обсудил нападения на силы США в Ираке с главой правительства Курдистана

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой регионального правительства Иракского Курдистана Масруром Барзани нападения на силы США и коалиции в Ираке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь обсудил продолжающиеся нападения на силы Ирака, США и коалиции, в том числе атаку 14 апреля на международный аэропорт в городе Эрбиль. Госсекретарь и премьер-министр согласились с тем, что эти атаки представляют собой грубейшее нарушение суверенитета Ирака", - говорится в заявлении.

Ранее ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка "Катаиб Хезболлах", неоднократно угрожал ударами по войскам США в Ираке, если они не покинут арабскую страну в соответствии с принятой парламентом арабской республики резолюцией. Она была одобрена законодателями после гибели в январе прошлого года при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

За минувший год неоднократно подвергалась ракетным обстрелах и тщательно охраняемая "зеленая зона" Багдада, где, наряду с другими дипмиссиями, расположено американское посольство. Кроме того, подобные вылазки осуществлялись и против иракских военных объектов с иностранными контингентами, в том числе в районе аэропорта Эрбиля и в провинции Анбар, где находится используемая американскими военно-воздушная база Айн-эль-Асад.