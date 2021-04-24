В КНР заявили, что вопрос Синьцзяна касается борьбы с терроризмом, а не религиозных свобод

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Проблема Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая не связана с несоблюдением религиозных свобод или нарушением прав человека и напрямую касается международной антитеррористической борьбы. Это заявление главы МИД КНР Ван И размещено в субботу на сайте внешнеполитического ведомства.

"Проблемы, касающиеся Синьцзяна, не связаны с правами человека, национальным или религиозным вопросами. Они имеют прямое отношение к терроризму, сепаратизму и экстремизму", - отметил Ван И, выступавший в ходе видеоконференции с представителями американского Совета по международным отношениям.

Как пояснил китайский министр, Пекин предпринял целый ряд шагов для того, чтобы пресечь террористическую деятельность в СУАР. "Мы приглашаем американских друзей посетить Синьцзян и убедиться, какой он на самом деле. Не надо верить лжи и сплетням", - подытожил Ван И во время видеоконференции с представителями одной из наиболее авторитетных в США аналитических организаций в области международной политики.

На территории Синьцзяна проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств Китая - уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. По данным правительства КНР, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным терроризмом.

Запад усилил давление на Китай после того, как в августе 2018 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека проинформировало о поступлении данных, которые могут свидетельствовать о противозаконном содержании до 1 млн представителей этой народности в "синьцзянских исправительных лагерях".