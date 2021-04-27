Литва призвала к усилению целевых экономических и личных санкций против России

ВИЛЬНЮС, 27 апреля. /ТАСС/. Литва считает необходимым усилить санкции против России в связи с якобы агрессивными действиями российской стороны в отношении Украины и содействовать более тесным связям Киева с НАТО. Резолюцию такого содержания при одном воздержавшемся принял во вторник Сейм (парламент) балтийской республики. Документ носит исключительно рекомендательный, а не обязательный характер

"Призываем международное сообщество к поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, к усилению целевых экономических и индивидуальных санкций против России и ее представителей, имеющих отношение к агрессии против Украины, к координации санкционной политики с применением санкций против лиц, участвующих в коррупционных деяниях в России и на Украине", - говорится в резолюции.

Сейм обратился к странам - членам Евросоюза с призывом критического подхода к экономическим проектам с участием России. "Призываем государства ЕС не поддерживать энергетические проекты, ослабляющие евроатлантическое единство, - такие, как "Северный поток - 2", - заявлено в резолюции.

Вильнюс также считает, что Североатлантический альянс должен более тесно сотрудничать с Киевом, которому необходима дорожная карта членства в НАТО. "Необходимо активизировать практическую и политическую поддержку Украины с предоставлением ей плана на пути членства в НАТО", - заявил Сейм.