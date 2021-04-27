Рада упростила процедуру заочного расследования на Украине в отношении покинувших страну

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором, окончательном, чтении закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об упрощении процедуры заочного расследования, которая направлена в первую очередь на представителей прошлой власти. За соответствующее решение на внеочередном заявлении парламента во вторник проголосовали 258 депутатов из 226 необходимых.

"Проект закона разработан с целью обеспечения неотвратимости наказания лиц, которые совершили уголовное преступление и с целью уклонения от уголовной ответственности выехали или находятся в других странах или на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон определяет дополнительные основания для объявления в розыск. Теперь это возможно, если местонахождение подозреваемого неизвестно, а также если он уклоняется от явки по вызову при его надлежащем уведомлении и при наличии обоснованных оснований считать, что он уехал или находится в другой стране. Предусмотрено также, что ходатайство в суде о взятии под стражу такого лица будет рассматриваться в его отсутствие при наличии постановления о его розыске и без возможности внесения залога. Основанием для осуществления специального предварительного расследования и специального судебного производства определены уклонения от явки по вызову.

Верховная рада 16 марта 2017 года приняла закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)". Он также известен как закон о заочном осуждении. Этот закон предусматривает возможность вызвать в суд лицо, которое находится за пределами Украины. Данный документ позволил начать процесс осуждения экс-президента Украины Виктора Януковича и представителей прошлой власти, которые пребывают за пределами Украины.