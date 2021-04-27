Госдеп пригрозил "Талибану" санкциями в случае препятствования переговорам

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) столкнется с международными санкциями и изоляцией, если будет препятствовать переговорному процессу и попытается захватить власть в Афганистане. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

"Если они [талибы] будут препятствовать [мирному] урегулированию путем переговоров и вместо этого будут добиваться военного захвата [власти], то против них будут выступать не только Соединенные Штаты, но и наши союзники, партнеры и целый регион. Они столкнутся с изоляцией, противостоянием со стороны [стран] региона, санкциями и международным противодействием. В регионе и в международном сообществе сложился замечательный консенсус против военного захвата власти движением "Талибан", - подчеркнул дипломат, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Говоря о достигнутом Вашингтоном в прошлом году соглашении с талибами, Халилзад отметил, что оно было "оптимальным с учетом всех обстоятельств". Он указал, что с тех пор произошли "положительные сдвиги" в поведении радикального движения. Так, "с тех пор, как более года назад было подписано это соглашение, не было жертв" среди американских военнослужащих, находящихся в республике. Тем не менее, продолжил спецпредставитель, США "в меньшей степени удовлетворены" действиями талибов по отношению к афганским силам безопасности.

Коллапса не будет

Отвечая на вопрос о будущем Афганистана после вывода войск США и НАТО, Халилзад подчеркнул, что не верит, что там "будет неминуемый коллапс". "Я надеюсь, что они [афганские лидеры] извлекли уроки из ошибок прошлого. <...> Я считаю, что перед афганцами стоит выбор между политическим урегулированием путем переговоров и продолжительной войной", - продолжил дипломат.

Он также призвал "пакистанских лидеров использовать свои значительные рычаги влияния на талибов с целью снизить уровень насилия и поддержать урегулирование путем переговоров". "Я считаю, что они [власти Пакистана] понимают, что не только Афганистан, но и их страна столкнется с серьезными последствиями в случае возвращения к более широкой гражданской войне", - сказал Халилзад.

Вывод войск США из Афганистана

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

14 апреля 2021 года нынешний президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Талибы считают это решение Вашингтона нарушением Дохийского соглашения, в котором, в частности, говорилось о выводе иностранных войск из Афганистана к 1 мая 2021 года.