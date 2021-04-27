Псаки заявила, что США воодушевлены продолжением переговоров по иранской ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. США принимают участие в дополнительном раунде переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) и воодушевлены продолжением переговорного процесса. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Спецпосланник [США по Ирану] Роберт Мэлли, как я понимаю, находится в пути или уже в регионе, чтобы принять участие в дополнительном раунде переговоров, - сказала она. - Мы считаем, что дипломатический процесс является верным подходом. Мы воодушевлены тем, что это продолжается".

Во вторник в Вене прошло новое заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Великобритания, Китай, Россия, Франция и ФРГ) по вопросу восстановления СВПД. С начала апреля в австрийской столице состоялось несколько очных заседаний комиссии для обсуждения перспектив возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в соглашение. Участники консультаций также ведут работу на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов. Комиссия за это время создала три рабочие группы: по вопросам снятия санкций США с Ирана, по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере, по вопросам согласования последовательности шагов для восстановления реализации соглашения.