ФБР начало расследование убийства полицейскими темнокожего в Северной Каролине

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование инцидента с убийством полицейскими темнокожего Эндрю Брауна в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина). Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на заявление местного отделения ФБР.

Как подчеркнул представитель отделения ФБР в городе Шарлотт, расследование ведется в сотрудничестве с местной прокуратурой и управлением по защите гражданских прав Министерства юстиции США. В ФБР не предоставили каких-либо дополнительных подробностей касательно проводящихся изысканий.

По данным управления шерифа округа Паскуотанк, Браун был застрелен 21 апреля при попытке задержания сотрудниками полиции. Они остановили его автомобиль с целью провести обыск на предмет наличия наркотиков. При себе у них имелся ордер на арест Брауна.

По словам адвоката семьи погибшего, независимая экспертиза установила, что Браун умер от проникающего огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела. Кроме того, по словам врачей, полицейские выстрелили четыре раза ему в руку. Юристы утверждают, что Браун не представлял опасности для правоохранителей. Семеро полицейских, участвовавших в задержании Брауна, были отстранены от службы.