AFP: в Буркина-Фасо 15 человек погибли в результате вооруженного налета

ТАСС, 28 апреля. По меньшей мере 15 человек погибли, еще пятеро пропали без вести в результате вооруженных нападений на несколько деревень, совершенных в ночь с понедельника на вторник на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источники в службе безопасности Agence France-Presse (AFP).

Источник в спецслужбах подтвердил "серию атак" с жертвами, но не дал оценки произошедшему. "В этом районе была размещена военная группа, чтобы обезопасить население и разрешить вывоз останков", - добавил этот источник.

Ранее во вторник стало известно о гибели трех западных журналистов, похищенных с территории заповедника Пама, расположенного около границы с Бенином. Тела журналистов были обнаружены в ходе поисковой операции.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической деятельности исламистских группировок в Западной Африке. В восточной и северо-восточной частях страны орудуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".