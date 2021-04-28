Суд Колумбии постановил перенести манифестации, намеченные на 28 апреля и 1 мая

БОГОТА, 28 апреля. /ТАСС/. Административный суд колумбийского департамента Кундинамарка во вторник постановил перенести манифестации, которые запланированы на 28 апреля и 1 мая, на более поздний срок в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

"Отложить демонстрации, запланированные на 28 апреля и 1 мая 2021 года, до тех пор, пока не будет разработан протокол биобезопасности, или пока не будет достигнут коллективный иммунитет с помощью вакцинации", - говорится в постановлении, текст которого опубликовала на своем сайте радиостанция La FM.

Отмечается, что это решение направлено на предотвращение ущерба от пандемии.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 804 881, а летальных исходов - 72 235. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта прошлого года. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.