Премьер Белоруссии отметил позитивную динамику в контактах Москвы и Минска

КАЗАНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Частота межгосударственных контактов между Москвой и Минском говорит об искренних намерениях находить взаимовыгодные решения и наполнять двустороннюю повестку конкретными делами, считает глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

"На уровне межгосударственном мы имеем очень позитивную динамику контактов, очень часто встречаемся. И президенты наших стран встречаются, обсуждают насущные вопросы. Мы сегодня проводим встречу очередную, уже наверное со счета можно сбиться, сколько их состоялось только в этом году. Это очень здорово", - сказал он в среду в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"И частота этих встреч, ну, наверное, говорит о наших искренних намерениях находить взаимовыгодные решения, находить новые проекты и наполнять двустороннюю повестку конкретными делами", - добавил Головченко.

Он отметил, что реализуется достаточное количество проектов, продолжается работа над пакетом интеграционных документов. "Я уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон", - резюмировал белорусский премьер.