Кандидат в замгоссекретари выступила против проведения США ядерных испытаний

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Кандидат на пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс в среду дала понять, что выступает против проведения Соединенными Штатами ядерных испытаний.

"Если бы США провели испытания [ядерного оружия], они определенно не считались бы лидерами в области нераспространения, мы бы пошли против моратория, который у нас есть на ядерные испытания. Было бы много вопросов о том, почему мы проводим испытания, что это означает в будущем. <...> Это вызвало бы большое замешательство со стороны [других] стран с точки зрения нашей роли и обязательств в целом по контролю над вооружениями. И это, конечно, с моей точки зрения, не сулило бы ничего хорошего в плане нашей роли и позиции по ядерным испытаниям", - сказала она на посвященных рассмотрению ее кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.