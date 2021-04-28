Фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину

МИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Обвиняемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента Александра Лукашенко признались в преступном замысле. Детали плана они изложили в фильме "Убить президента", который транслировался в среду на белорусском телеканале ОНТ .

"Решается три задачи. Первая - нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача - это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача - занятие символических объектов города", - сказал обвиняемый адвокат Юрий Зенкович. "Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор", - заявил он.

Лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев также признал свою вину в том, что "дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры". "Для меня было уже преступлением то, что меня, во-первых, втянули в этот разговор (о подготовке переворота - прим. ТАСС) люди", - сказал Костусев. В свою очередь политолог Александр Федута сообщил, что "действительно, обсуждался вопрос о возможности в случае реализации заговора занятия ряда учреждений". "В первую очередь медиа, определенных узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета. Я признаю себя виновным в участии в заговоре", - сказал Федута.

В ходе допроса Зенкович рассказал о живущем в США Дмитрии Щигельском, который участвовал в обсуждении планов по устранению руководства Белоруссии. "Это человек, который погубил свою профессиональную карьеру, написав 20 лет назад статью про Александра Лукашенко. Думаю, что его мотивацией было вернуться в Беларусь, заняться политической карьерой", - сказал Зенкович. "Я признаю себя виновным в том, что я по сути был использован Щигельским как технический человек, который организует zoom-конференцию, обсуждения, переписку", - заявил Зенкович.

В фильме также показали знакомую Зенковича - Ольгу Голубович, которая участвовала в передаче денег для подкупа тех офицеров белорусской армии, которые якобы были готовы участвовать в мятеже. "Ольга Голубович, 44 года, гражданка Беларуси, член партии БНФ, работала бухгалтером в минской фирме Зенковича "Американский юридический центр", - заявил за кадром ведущий. Одновременно в эфире показали кадры оперативной съемки того, как Голубович кладет в ячейку автовокзала в Минске конверт с деньгами.

Создать революционный комитет

Сообщается, что обвиняемые в подготовке государственного переворота намеревались создать Революционный комитет Белоруссии (РКБ) и его силовое крыло - Белорусскую повстанческую армию.

"Предлагаем всем командирам воинских частей перейти на строну народа. А для распознавания "свой - чужой" силовикам, перешедшим на строну народа, иметь БЧБ-флаг, а на предплечье - белую повязку, через своих радикалов на местах мы берем под контроль местные органы власти и правительственный квартал в Минске, где объявляем о создании Революционного комитета Белоруссии", - следует из продемонстрированной в фильме переписки обвиняемого адвоката Юрия Зенковича с Николаем Автуховичем.

Из нее же следует, что первым документом РКБ должно было стать постановление об освобождении всех политических заключенных. Члены РКБ должны были организовать поход к СИЗО в Минске, Жодино и Барановичах для освобождения политзаключенных, а в случае оказания администрацией тюрем сопротивления - подорвать стены и провести штурм. "После освобождения всех соратников по революции, мы их вооружаем и создаем силовое крыло РКБ - Белорусскую повстанческую армия", - следует из продемонстрированной переписки Зенковича с Автуховичем.

​​​​17 апреля Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. По данным следствия, всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти. Комитет госбезопасности Белоруссии предъявил обвинение четырем задержанным в совершении преступления по статье о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. В ведомстве сообщают, что все задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

При этом КГБ пока не называет фамилию четвертого задержанного по этому делу.