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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что заседание контактной группы по Донбассу завершилось безрезультатно

Следующая встреча группы состоится 19 мая

ЛУГАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не смогли достичь прогресса на заседании, проходившем в среду в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в делегации Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе.

"Заседание контактной группы завершилось, как и ожидалось, без прогресса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации.

Ранее сообщалось, что одна из ключевых тем заседания - согласование проекта координационного механизма, необходимого для обеспечения режима прекращения огня.

27 апреля в режиме видеоконференции прошли заседания профильных подгрупп по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности. Следующая встреча контактной группы состоится 19 мая.

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