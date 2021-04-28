Блинкен обсудил с главой МИД Исландии свою поездку в Рейкьявик 19-20 мая

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен планирует 19-20 мая посетить Рейкьявик для участия в министерском заседании Арктического совета. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента по итогам телефонного разговора Блинкена с главой исландского МИД Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.

"Госсекретарь и министр обсудили планируемый визит госсекретаря в Рейкьявик для участия в министерском заседании Арктического совета 19-20 мая. Стороны также рассмотрели важность тесного сотрудничества в рамках НАТО", - отмечается в тексте.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В мае 2021 года председательство в Арктическом совете на двухлетний период перейдет от Исландии к России.