Блинкен заявил, что Россия и КНР противодействуют интеграции в Европе

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай препятствуют интеграции в Европе. С таким утверждением госсекретарь Энтони Блинкен выступил в среду на онлайн-встрече с иностранным журналистами.

"Без сомнений, Европа является центром геополитической конкуренции. Москва, как и Пекин, активно работает против интеграции, против желания людей объединяться с теми, с кем они хотят <...>, пытается другими способам подорвать демократическое и суверенное стремление многих стран Центральной и Южной Европы", - утверждал глава американской дипломатии.