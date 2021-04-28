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Блинкен заявил, что Россия и КНР противодействуют интеграции в Европе

Госсекретарь отметил, что Европа является центром геополитической конкуренции

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай препятствуют интеграции в Европе. С таким утверждением госсекретарь Энтони Блинкен выступил в среду на онлайн-встрече с иностранным журналистами.

"Без сомнений, Европа является центром геополитической конкуренции. Москва, как и Пекин, активно работает против интеграции, против желания людей объединяться с теми, с кем они хотят <...>, пытается другими способам подорвать демократическое и суверенное стремление многих стран Центральной и Южной Европы", - утверждал глава американской дипломатии.

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