Глава МИД Мексики высоко оценил результаты переговоров с Лавровым

МЕХИКО, 28 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард дал высокую оценку состоявшимся в среду в Москве переговорам с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом Эбрард заявил на пресс-конференции в онлайн-формате. Трансляция выступления главы МИД велась на канале ведомства в YouTube.

"Мы подписали соглашение о программе политических консультаций на следующие четыре года <...>, - сказал министр иностранных дел Мексики. - Я думаю, что это была очень продуктивная <...> встреча". Он добавил, что передал привет от главы латиноамериканского государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора президенту РФ Владимиру Путину.

Визит Эбрарда прошел после поездки главы МИД России в Мехико в феврале 2020 года в рамках латиноамериканского турне, которое оказалось одним из последних перед тем, как было объявлено о пандемии коронавируса.

Мексика занимает второе место среди стран Латинской Америки по объему двусторонней торговли с Россией. Как указали на Смоленской площади, по итогам 2020 года товарооборот составил $2,2 млрд.