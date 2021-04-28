Кравчук считает, что есть шанс установить "пасхальное перемирие" в Донбассе

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что стороны приблизились к взаимному пониманию в вопросе установления "пасхального перемирия" в регионе. Соответствующее заявление он разместил в среду в Telegram-канале украинской делегации в КГ.

"Сегодня, 28 апреля, состоялось общее заседание ТКГ (трехсторонней контактной группы) на уровне глав делегаций. Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников. Стороны существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия", - отметил Кравчук.

По его словам, стороны согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня. "Консультации продолжаются", - подчеркнул Кравчук.

Глава МИД Донецкой народной республики, представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова по итогам заседания Контактной группы заявила, что представители Киева в КГ упорно пытаются подменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе введением временных перемирий. Никанорова напомнила, что координационный механизм предусмотрен дополнительными мерами по контролю за перемирием от 22 июля 2020 года, однако действие такого механизма с осени прошлого года заблокировано украинской стороной.