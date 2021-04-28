Азербайджан откроет в Израиле торгпредство с дипломатическим статусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апреля. /ТАСС/. Азербайджан намерен открыть в 2021 году в Израиле торговое представительство с дипломатическим статусом и официальное представительство по развитию туризма. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД еврейского государства.

"Азербайджан намерен открыть в этом году в Израиле торговое представительство с дипломатическим статусом. Министр иностранных дел [Израиля] Габи Ашкенази возглавлял израильскую делегацию на состоявшемся сегодня в режиме видеоконференции втором заседании смешанной комиссии Израиль - Азербайджан, посвященном развитию двусторонних отношений и торговли между двумя странами. Глава азербайджанской делегации на заседании, министр экономики Микаил Джаббаров заявил в ходе встречи, что Азербайджан намерен открыть в этом году в Израиле официальное представительство по развитию туризма и торговое представительство с дипломатическим статусом", - говорится в заявлении.

Ашкенази в ходе заседания отметил, что "Азербайджан - союзник, друг и крупнейший поставщик энергоресурсов Государства Израиль". "Мы продолжим работать над развитием важных отношений с Азербайджаном и расширять их в новых областях", - распространила высказывания министра пресс-служба МИД. В ведомстве добавили, что стороны обсудили "возможность признания Азербайджаном израильского сертификата вакцинации [от коронавируса] и возобновления доступа израильских туристов в Азербайджан".

Израиль и Азербайджан поддерживают дипломатические отношения с 1992 года, но азербайджанское посольство в еврейском государстве пока открыто не было. Израильское диппредставительство в Баку начало работу в 1993 году. В пресс-службе МИД отметили, что предыдущее заседание этой двусторонней комиссии состоялось в 2018 году.