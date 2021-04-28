США намерены расширить венесуэльцам доступ к информации

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты прорабатывают инициативы, которые, по мнению Вашингтона, расширят венесуэльцам доступ к информации. Об этом заявил в среду на онлайн-встрече с иностранными журналистами госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен утверждал, что венесуэльские власти пытаются ограничить доступ к информации, в том числе о ситуации с коронавирусом в стране. "Демократические правительства должны уважать и поддерживать свободу прессы, - сказал он. - <...> Мы призываем власти страны освободить задержанных журналистов и позволить им выполнять свою работу".

США, отметил госсекретарь, привержены делу взаимодействия с "венесуэльскими и международными партнерами" с целью мирного урегулирования ситуации в Венесуэле. "У нас есть ряд инициатив по расширению доступа к информации в Венесуэле. Это включает усилия по облегчению доступа к информации с помощью традиционных СМИ, тренинги журналистов, помощь журналистам в выходе на международную аудиторию", - уточнил Блинкен.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция. Однако за прошедшие два года Мадуро со своего поста так и не ушел, а часть стран отозвали свои решения о признании Гуайдо.