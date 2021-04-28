Салливан назвал возможным возвращение к ядерной сделке с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. США считают, что возвращение к ядерной сделке с Ираном возможно. Об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью, вышедшем в среду на телеканале MSNBC.

"Мы считаем, что в конце концов мы сможем вернуться к иранской ядерной сделке, действуя по принципу согласие за согласие, и на этой основе двигаться к более долгосрочной и устойчивой сделке с Ираном", - сказал он.

Иран на переговорах по возобновлению ядерной сделки настаивает, чтобы США сначала сняли введенные после выхода из соглашения санкции, США требуют, чтобы Иран для этого вернулся к своим обязательствам по договоренности.