Госсекретарь СГ ожидает успешного проведения Форума регионов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не скажется негативно на итогах предстоящего летом этого года VIII Форума регионов России и Белоруссии, и мероприятие пройдет не менее успешно, чем в предыдущие годы. Уверенность в этом выразил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам прошедшей в среду встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, на которой обсуждалась подготовка к форуму.

"Мы ожидаем, что форум станет важным шагом в поддержке программ союзного строительства, он позволит наполнить межрегиональное взаимодействие новым содержанием. Если на прошлых форумах в Санкт-Петербурге и Минске было подписано соглашений на сумму свыше $500 и $700 млн соответственно, то сегодня есть все основания рассчитывать, что, несмотря на пандемию, этот рубеж будет подтвержден и преодолен", - рассказал он в беседе с ТАСС.

Госсекретарь пояснил, что речь идет о межрегиональных инвестиционных и торгово-экономических проектах. "Это очевидный успех во благо людей, во благо предприятий, это получение партнерами прибыли и подтверждение выгоды от такого сотрудничества", - отметил он.

Мезенцев также подчеркнул, что Валентина Матвиенко по-особому относится к взаимодействию с верхней палатой парламента Белоруссии. "У нее сложились очень успешные отношения с Натальей Качановой, спикером белорусского Сената. Но также важно отметить, что у всех без исключения комитетов Совета Федерации налажен партнерский, многолетний, традиционно позитивный, открытый и прямой диалог с партнерами-сенаторами из Беларуси. По поручению Матвиенко неизменно в повестке комитетов российской верхней палаты и во взаимодействии с белорусскими партнерами последовательно отрабатываются те решения, которые затем принимаются на Форуме регионов. Это всегда на жестком контроле у председателей Совета Федерации и Совета Республики. Приоритетно стороны отмечают значимость двустороннего, в том числе регионального, взаимодействия как важного фактора, который также подчеркивает наработанный потенциал под эгидой Форума регионов", - сказал он.

По словам Мезенцева, крайне значимо, что верхние палаты парламентов двух стран очень активно ведут работу по подготовке к форуму, который должен состояться 30 июня - 1 июля текущего года в Московской области. Он подчеркнул, что "нынешнее событие подхватывает эстафету успешных предыдущих форумов", в рамках которых "главы субъектов Российской Федерации и регионов Беларуси могли предельно конкретно обсуждать задачи расширения межрегионального взаимодействия".

"Такое сотрудничество "по горизонтали" позволяет регионам определять планы взаимной торговли, расширения взаимных поставок продукции промышленных предприятий Беларуси в Россию и российских производителей в Беларусь. Особое внимание традиционно уделяется сотрудничеству в агросфере", - отметил он.

Приоритетная значимость

Мезенцев ожидает, что предстоящее мероприятие должно "по-особенному обозначить взаимодействие в рамках инновационных подходов по развитию экономики, обсуждения программ цифровизации".

"И конечно, мы на форуме ожидаем рассмотрения вопросов совершенствования национальных законодательств и использования опыта сенаторов, региональных парламентариев по подготовке тех предложений, которые с учетом реальной жизни на местах, реальной экономической ситуации в каждом регионе, - это и работа с малым бизнесом, крупным бизнесом, производителями, индивидуальными предпринимателями - позволяют добиваться совершенствования регулятивных механизмов и прежде всего в налоговой сфере. А также способствуют раскрытию инициативы и потенциала людей, которые идут в бизнес, и тех научных учреждений, которые сегодня являются "застрельщиками" внедрения передовых технологий и в исследовательский процесс, и в прикладные сферы общественной экономической жизни", - сказал Мезенцев.