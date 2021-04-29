На территории трех сельских округов Киргизии ввели режим ЧП из-за конфликта на границе

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Режим ЧП введен на территории трех сельских округов Киргизии в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном между местными жителями. Об этом ТАСС сообщили в четверг в аппарате полномочного представителя правительства республики в Баткенской области (Киргизия).

"В соответствии с решением представительства правительства в области, режим ЧП введен в трех айыльных аймаках (сельских округах)", - заявил сотрудник аппарата полпреда.

По его словам, речь идет о трех округах, расположенных вблизи с Таджикистаном - Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском.

На границе двух государств 28 апреля между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", который в Таджикистане считают своей территорией, а в Киргизии - спорной. В ночь на четверг, по сообщению киргизской Пограничной службы, ситуация обострилась и в настоящее время является "напряженной". За время противостояния травмы получили четверо жителей Киргизии и семеро граждан Таджикистана.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели Государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.