Байден: противники США считают, что дни американской демократии сочтены, но они ошибаются

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Противники США считают беспорядки в Конгрессе доказательством того, что дни американской демократии сочтены, но они ошибаются. Об этом заявил в среду в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса президент США Джо Байден.

"Может ли наша демократия выполнить свое обещание, что все мы, созданные равными по образу и подобию Божьему, имеем шанс вести жизнь, полную достоинства, уважения и возможностей? Может ли наша демократия удовлетворить самые насущные потребности нашего народа? Сможет ли наша демократия преодолеть ложь, злобу, ненависть и страхи, которые нас разъединяют? Противники Америки - автократы всего мира - уверены, что она не сможет этого сделать", - отметил глава государства.

Он не указал, о каких конкретно странах идет речь, но они, по версии президента, считают, что США "полны ярости, злости и раздоров". "Они смотрят на изображения толпы, штурмовавшей Капитолий, как на доказательство того, что настал закат американской демократии. Они ошибаются. И мы должны доказать, что они ошибаются, <...> что наше правительство по-прежнему работает и может работать на благо народа", - добавил американский лидер.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.