"Бессмертный полк" в столице Киргизии из-за пандемии пройдет в онлайн-режиме

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в столице Киргизии в текущем году из-за пандемии коронавирусной инфекции пройдет в онлайн-режиме. Об этом на своей странице в Facebook сообщила в четверг координатор мероприятия Зульфира Хайбуллина.

"Бессмертный полк" в Бишкеке состоится в режиме онлайн", - отметила она. По ее данным, соответствующее решение принято республиканским оперативным штабом в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе, поскольку с начала апреля продолжается значительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом.

"А это значит - мы вновь лишены возможности отметить праздник уже привычным победным маршем. Увы, наш полк не пройдет, как раньше, по улицам нашего города", - констатировала Хайбуллина. Для участия в онлайн-версии акции все желающие могут сделать фотографию своей семьи с портретом ветерана Великой Отечественной войны и разместить его историю в социальных сетях с хештегом #СтройБессмертногоПолка или на специальном сайте "Бессмертного полка".

Акция проводится в городах Киргизии с 2014 года в День Победы. В столице в ней ежегодно принимают участие до 50 тысяч человек.

В годы Великой Отечественной из Киргизии, в которой на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тысяч человек, примерной каждый третий из них погиб в боях с фашистами.