СМИ: КНДР возобновила движение судов в порты Китая

ТОКИО, 29 апреля. /ТАСС/. КНДР с марта возобновила движение своих грузовых судов в порты Китая, которое фактически было прекращено с июля прошлого года из-за опасений Пхеньяна по поводу распространения нового коронавируса. При этом, как утверждает в четверг японская газета Sankei, ссылающаяся на данные южнокорейской разведки, зафиксированы морские перевозки из КНДР железной руды, экспорт которой запрещен этой стране в рамках санкций, введенных Советом Безопасности ООН.

Пхеньян перекрыл границу с Китаем с конца января прошлого года, чтобы защититься от распространения инфекции. КНДР утверждает, что на ее территории к настоящему времени не выявлен ни один заразившийся коронавирусом.

В ноябре южнокорейская разведка сообщила, что в КНДР запрещен выход в море всех судов, включая рыболовецкие. В результате в китайском порту Далянь были заблокированы около 110 тыс. тонн риса, который Пекин намеревался направить в КНДР в виде помощи.

Однако сейчас торговля по морю стала возобновляться, что подтверждается и данными китайской таможенной статистики. В январе и феврале нынешнего года двусторонний товарооборот был фактически нулевым, однако в марте он составил уже 14,3 млн долларов. Из Китая в КНДР, по сведениям газеты, сейчас поставляются в основном химические удобрения и пестициды, отсутствие которых ставило под угрозу урожай нынешнего года. Идет подготовка к возобновлению торговли и по сухопутным трассам, отмечает Sankei.

По данным таможенной статистики КНР, объем двусторонней торговли в 2020 году составил около $540 млн. Он сократился на 81% по сравнению с показателем предыдущего года.