Греция получит от США до 1200 бронетранспортеров М-1117 в течение 2021 года

АФИНЫ, 29 апреля. /ТАСС/. Греция получит в рамках соглашения с США до 1200 бронированных машин разведки М-1117 в течение 2021 года. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.

"Поставка до 1200 разведывательных машин М-1117 была одобрена в рамках межгосударственного соглашения с США в соответствии с существующими операционными требованиями Главного штаба сухопутных войск", - сказал министр. Что касается сроков прибытия М-1117 в Грецию, глава оборонного ведомства отметил, что "их нельзя определить точно в настоящий момент, но предполагается, что поставка будет осуществлена в течение 2021 года".

21 апреля, отвечая на запрос депутатов греческого парламента, Панайотопулос заявил, что запущены процедуры поставки до 1200 бронированных машин разведки M-1117 из запасов складов армии США, а компетентная комиссия Главного штаба сухопутных войск готовится в ближайшее время отправиться в Германию для проверки машин, которые находятся там.

"Визит комиссии еще не состоялся из-за эпидемического кризиса", - пояснил Панайотопулос.

Бронетранспортер M-1117 - полноприводная бронированная машина, принятая на вооружение США в 1999 году. M-1117 могут выполнять широкий спектр задач. Их используют как машины разведки, БМП, дозорные, командно-штабные и ремонтно-эвакуационные машины. Современные задачи, которые могут быть возложены на M1117, сводятся к операциям военной полиции, защите конвоев, боевому наблюдению и лазерному целеуказанию.

Поставка батареи ЗРК Patriot в Саудовскую Аравию

Касаясь предоставления Грецией Саудовской Аравии батареи ЗРК Patriot для защиты ее энергетических объектов, Панайотопулос сказал, что временное отсутствие оборудования в стране "не подрывает обороноспособности и эффективности" ВС Греции. "Были приняты меры для безопасного размещения и пребывания личного состава ВВС Греции в регионе, тогда как по финансовым вопросам разрабатывается проект совместного решения министров, чтобы определить выплаты персоналу, который будет участвовать в данной миссии", - сказал министр. "Развертывание батареи ЗРК Patriot в Саудовской Аравии, с одной стороны, повысит авторитет нашей страны как фактора безопасности и стабильности в широком регионе, а с другой стороны, увеличит оперативные возможности ВВС за счет получения личным составом опыта, знаний и навыков от действий и сотрудничества в новой операционной среде противовоздушной обороны. Это позволит им повысить свой профессиональный уровень", - подчеркнул глава Минобороны.

20 апреля этого года министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе визита в Саудовскую Аравию сообщил, что Греция подписала с Саудовской Аравией соглашение о предоставлении батареи ЗРК Patriot для защиты энергетических объектов этой страны. Дендиас находился в Саудовской Аравии вместе с министром национальной обороны. Глава МИД выразил тогда мнение, что договоренности представляют "большой прогресс Греции в сотрудничестве со странами Персидского залива" и ее "вклад в укрепление безопасности источников энергии Запада".

Как сообщали ранее представители греческого правительства, дискуссия по поводу отправки батареи ЗРК Patriot в Саудовскую Аравию началась в октябре 2019 года. По их словам, в этой же инициативе участвуют США, Великобритания и Франция. Стоимость использования батареи будет полностью оплачена Саудовской Аравией, пояснили в кабинете.