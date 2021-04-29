Трамп назвал проявлением двойных стандартов обыск в квартире своего бывшего адвоката

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов обыски в квартире своего бывшего адвоката Рудольфа Джулиани. Такую оценку экс-президент озвучил в четверг в эфире телеканала Fox Business.

"Руди Джулиани - патриот. Он столько всего делает, так любит эту страну, а они проводят обыск у него в квартире", - посетовал Трамп. "Это двойные стандарты, с которыми, как мне кажется, никто никогда не сталкивался", - отметил он.

"Не знаю, что они искали, что они делали. Они говорят, что это связано с различными документами, касающимися лоббистской деятельности", - продолжил Трамп. "Это крайне несправедливая ситуация", - указал экс-президент.

В среду сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыск в квартире Джулиани в Нью-Йорке, который, по данным газеты The New York Times, был связан с расследованием лоббистской деятельности, которую юрист мог вести на Украине. В рамках обыска из квартиры были изъяты принадлежащие Джулиани электронные носители.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына ныне избранного президента США, демократа Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.