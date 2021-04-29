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Число полицейских, пострадавших во время манифестаций в Колумбии, возросло до 87

Двое находятся в тяжелом состоянии

БОГОТА, 29 апреля. /ТАСС/. Число сотрудников полиции, которые получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций, прошедших в среду по всей Колумбии, возросло с 42 до 87 человек. Об этом в четверг сообщил глава полиции южноамериканской республики Хорхе Луис Варгас Валенсия.

"Все сотрудники полиции являются настоящими героями родины. 87 товарищей пострадали, защищая демократию", - написал Варгас Валенсия на своей странице в Twitter.

Он добавил, что двое полицейских находятся в тяжелом состоянии.

В среду по всей Колумбии прошли манифестации против налоговой реформы. Глава МВД южноамериканской республики Даниэль Паласиос сообщил о том, что 40 человек были задержаны за участие в беспорядках.

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