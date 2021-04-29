КНР выразила протест против призыва Сената Чехии предоставить Тайваню членство в ВОЗ

ПРАГА, 29 апреля. /ТАСС/. Китай протестует против принятого в среду Сенатом (верхней палатой) парламента Чехии постановления с призывом к правительству республики содействовать усилиям Тайваня, направленным на получение полноправного членства во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в распространенном в Праге в четверг заявлении посольства КНР в Чехии.

"Китайская сторона выражает сильную обеспокоенность в связи с этим [принятием данного постановления Сенатом] и выражает решительный протест, - отмечается в документе. - Существует только один Китай, неотделимой частью которого является Тайвань. "Принцип одного Китая" является всеми признанной нормой международного права".

Китай уже неоднократно указывает на попытки верхней палаты чешского парламента поставить под сомнение "принцип одного Китая". Почти год назад резкий протест Пекина вызвал визит спикера Сената Милоша Выстрчила на Тайвань. Правительство и МИД республики подчеркивают неукоснительную приверженность данному принципу и дистанцируются от инициатив сенаторов.