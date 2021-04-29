Нацразведка США не считает, что КНДР ведет работу по необратимой денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. КНДР не предпринимает шагов по достижению необратимой денуклеаризации. Такое мнение высказала в четверг директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса.

На вопрос, предпринимает ли КНДР конкретные шаги для завершения необратимости денуклеаризации, Хейнс ответила: "Нет". Других подробностей глава разведки не привела.

"КНДР может предпринять агрессивные и потенциально дестабилизирующие действия для изменения своей среды безопасности и вбить клин между США и их союзниками. Эти действия могут включать возобновление [разработки] ядерного оружия, проведение испытаний межконтинентальных баллистических ракет", - утверждает Хейнс.

30 марта вашингтонский Центр стратегических и международных исследований опубликовал доклад, в котором предполагалось, что КНДР возобновила или готова возобновить переработку плутония на ядерном объекте в Йонбёне. Как сообщалось, такой вывод эксперты сделали на основании спутниковых снимков, датированных 30 марта. На них было видно, как над одним из зданий, находящихся на территории ядерного объекта, поднимается "пар или дым". В докладе отмечалось, что это свидетельствует о том, что объект функционирует и отапливается, что может означать "начало или подготовку новой кампании по переработке" плутония в Йонбёне.