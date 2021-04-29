Партия бывшего президента Армении Сержа Саргсяна примет участие в досрочных выборах

ЕРЕВАН, 29 апреля. /ТАСС/. Республиканская партия Армении (РПА) третьего президента страны Сержа Саргсяна примет участие в досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня, в союзе с партией "Родина" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. Об этом в четверг вечером заявил журналистам вице-президент РПА Армен Ашотян.

"РПА приняла решение участвовать в этом общенациональном процессе в случае проведения внеочередных парламентских выборов. В результате обобщения возможных форматов участия и имеющихся предложений по сотрудничеству было решено приступить к процессу формирования предвыборного альянса с партией "Родина", - отметил он.

Никол Пашинян 25 апреля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. До выборов он продолжит исполнять обязанности главы кабмина. Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны. Пашинян уже сообщил, что выступит кандидатом на пост главы правительства от партии "Гражданский договор".

Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. В случае, если парламентарии не смогут избрать нового премьера, парламент по закону будет распущен. Сам Пашинян выдвинул свою кандидатуру, однако правящий блок "Мой шаг" не станет участвовать в голосовании.

Планируется, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня. Эта договоренность стала результатом консультаций Пашиняна с президентом республики и лидерами трех парламентских фракций.