США заявили о стремлении к прочным отношениям с Турцией, несмотря на разногласия по С-400

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов сосредоточены на поддержании прочных союзнических отношений с Турцией, хотя и считают приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "трудным эпизодом". Об этом заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила в четверг на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

"Прямо сейчас США действительно сосредоточены на поддержании наших прочных союзнических отношений с Турцией. Да, [ситуация с] С-400 была очень трудным эпизодом, но Турция по-прежнему является сильным членом НАТО, Турция по-прежнему предоставляет <...> размещение американским силам на турецкой территории, Турция по-прежнему вносит вклад в операции НАТО <...>. Мы продолжим все эти усилия. <...> Мы <...> с удвоенной силой сосредоточимся на этих очень прочных союзнических отношениях", - сказала она, отвечая на вопрос о том, стоит ли Вашингтону оказывать давление на Анкару из-за имеющихся разногласий или же "поощрять ухудшение отношение между РФ и Турцией" из-за разногласий, имеющихся между ними.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.

Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В декабре 2020 года предыдущая администрация США ввела санкции в отношении Турции за покупку С-400.