Белый дом сообщил об отсутствии данных о сроках и месте проведения возможного саммита с РФ

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Никакой новой информации ни о сроках, ни о месте проведения возможной личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет. Об этом заявила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я сейчас не могу для вас ничего огласить в предварительном порядке. Никакой обновленной информации ни о сроках, ни о месте", - сказала официальный представитель американского лидера, когда ее попросили уточнить, действительно ли Путин и Байден могут встретиться после саммита Группы семи, который должен пройти в Великобритании с 11 по 13 июня. По словам Жан-Пьер, власти США пока не могут даже подтвердить, что саммит действительно состоится.

Идею проведения российско-американского саммита летом в Европе выдвинул в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля Байден. Глава администрации США сам рассказал об этом позднее репортерам.