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Представитель генсека ООН заявил, что возможные встречи Гутерриша в Москве прорабатываются

Фархан Хак не стал уточнять, будут ли на встрече специально обсуждаться отношения России и США

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Возможность встреч во время визита в Москву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с представителями российских властей, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, прорабатывается. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Программа пока прорабатывается. Как я сказал, до этого визита еще две недели", - сказал он.

Представитель генерального секретаря не стал уточнять, будут ли на встрече специально обсуждаться отношения России и США. "Одна из главных задач этого визита, конечно, заключается в том, чтобы обсудить отношения России с другими странами", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Гутерриш посетит Россию и 12 мая проведет в Москве переговоры с Лавровым.

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РоссияГутерриш, Антониу
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