США рассчитывают на взаимодействие России со всеми странами региона по Афганистану

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Власти США рассчитывают, что Россия будет взаимодействовать со всеми странами региона в целях стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила в четверг на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

"Мы надеемся, что Россия решит, что она может работать сообща со всеми странами региона, чтобы поддержать более стабильное правительство [в Афганистане]. Без сомнений, у России, действительно, есть интересы, относящиеся к этому региону. <...> Россия не хочет, чтобы террористы проходили [оттуда] в РФ. <...> Думаю, на данный момент это [лежит] в области дипломатического диалога <...>", - сказала она.