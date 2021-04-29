{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США рассчитывают на взаимодействие России со всеми странами региона по Афганистану

Это необходимо для поддержки более стабильного правительства в республике, отметили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Власти США рассчитывают, что Россия будет взаимодействовать со всеми странами региона в целях стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила в четверг на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

"Мы надеемся, что Россия решит, что она может работать сообща со всеми странами региона, чтобы поддержать более стабильное правительство [в Афганистане]. Без сомнений, у России, действительно, есть интересы, относящиеся к этому региону. <...> Россия не хочет, чтобы террористы проходили [оттуда] в РФ. <...> Думаю, на данный момент это [лежит] в области дипломатического диалога <...>", - сказала она.

Теги
АфганистанСШАРоссия
США надеются на конструктивную роль России в диалоге по контролю над вооружениями
В Пентагоне отметили, что в контексте этого продление ДСНВ должно рассматриваться как "начало процесса, который может привести к дальнейшему прогрессу в контроле над вооружениями"
Читать полностью