Власти США расследуют предполагаемые атаки с помощью "направленной энергии"

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Американское правительство изучает данные о предполагаемых новых атаках на госслужащих США при помощи "направленной энергии", но пока не в состоянии подтвердить достоверность этих сведений. Об этом заявила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Белый дом тесно взаимодействует с министерствами и ведомствами, занимаясь не имеющими объяснений инцидентами, отразившимися на здоровье [ряда граждан США], и обеспечением безопасности американцев, находящихся на госслужбе в разных точках земного шара. С учетом того, что мы все еще оцениваем эти предположительные инциденты, а также принимая во внимание необходимость защиты личной жизни лиц, которые сообщили об этом, мы не можем предоставить в настоящее время конкретные детали или подтвердить их", - отметила Жан-Пьер.

Как ранее передал телеканал CNN, власти США ведут расследование по меньшей мере двух инцидентов, которые якобы схожи с предполагаемыми атаками с помощью "направленной энергии" на американских военнослужащих и дипломатов за рубежом. Одно из этих происшествий было зафиксировано в ноябре 2020 года на лужайке Эллипс перед южным фасадом Белого дома. Утверждается, что в результате воздействия неизвестного происхождения один из чиновников Совета национальной безопасности США почувствовал тошноту. Другой эпизод, согласно данным журнала GQ, случился в 2019 году. Тогда сотрудница аппарата Белого дома сообщила о схожих симптомах, которые проявились у нее во время прогулки с собакой в одном из пригородов Вашингтона в штате Вирджиния.

На прошлой неделе аналогичные сведения распространила газета Politico. Она утверждала, что атаки такого рода могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии, и что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.

CNN уточняет, ссылаясь на неназванного бывшего американского чиновника, что один такой эпизод был прояснен практически сразу. Тогда симптомы, схожие с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были выявлены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Кто-то увязал случившееся с имевшим место незадолго до этого пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились эти морские пехотинцы. Однако оказалось, что произошло банальное пищевое отравление. Было быстро установлено, где именно морпехи употребили в пищу испорченные продукты, заявил источник. Кроме того, как признал в беседе с корреспондентом CNN представитель Пентагона, военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.