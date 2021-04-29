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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Reuters: Блинкен встретился с главой "Моссада"

Стороны обсуждали деятельность Ирана в ядерной сфере

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в четверг с главой израильской службы внешней разведки Йоси Коэном, в ходе встречи израильская сторона выразила "глубокую обеспокоенность" деятельностью Ирана в ядерной сфере. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, встреча прошла в Вашингтоне, на ней также присутствовал посол еврейского государства.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга для журналистов не стал ни подтверждать, ни опровергать факт таких консультаций. "Я не могу подтвердить подобные встречи или предоставить сообщение [по этому поводу]. Я могу сказать, что США и Израиль находятся в тесном контакте", - сказал он.

Прайс напомнил о консультациях в Вашингтоне 27 апреля помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. "Иран был в повестке дня. Спецпосланник [США по Ирану] Роберт Мэлли проинформировал [о переговорах в Вене по иранской ядерной программе]. Мы информируем наших израильских коллег до и после каждого раунда переговоров [по Ирану], - отметил глава пресс-службы. - США и Израиль разделяют общие интересы, <...> чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия".

Салливан и Бен-Шаббат 27 апреля договорились создать межправительственную рабочую группу, которая "уделит особое внимание" угрозе, связанной с беспилотными летательными аппаратами и ракетами Ирана.

С начала апреля в Вене состоялось уже несколько очных заседаний Совместной комиссии для обсуждения перспективы возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в Совместный всеобъемлющий план действий и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение иранского ядерного соглашения всеми сторонами. Участники консультаций также ведут работу на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов. Комиссия за это время создала три рабочих группы: по вопросам снятия санкций США с Ирана, по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере, по вопросам согласования последовательности шагов для восстановления реализации соглашения.

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СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаИзраильБлинкен, Энтони
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