Делегация США высокого уровня поедет на Ближний Восток обсуждать темы безопасности

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят на будущей неделе на Ближний Восток межведомственную делегацию высокого уровня для обсуждения вопросов безопасности. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Могу подтвердить, что межведомственная делегация высокого уровня отправится [в регион] на предстоящей неделе с целью обсудить ряд важных дел, относящихся к национальной безопасности США и нашим продолжающимся усилиям, которые направлены на то, чтобы осуществить деэскалацию на Ближнем Востоке", - заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он не уточнил состав делегации и сроки поездки.

"Эта делегация не концентрирует внимание на каком-то одном вопросе. Безусловно, она не сконцентрирована только на Иране, на чем-то, что может быть связано с продолжающимися обсуждениями [ситуации вокруг ядерной сделки с Тегераном] в Вене", - отметил Прайс.

В столице Австрии идут переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики. Нынешний руководитель американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению, а единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Между тем США предлагают аннулировать только те рестрикции, которые идут вразрез с положениями ядерной сделки.