Госдепартамент не подтвердил возможность встречи Блинкена и Лаврова в Исландии

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс не подтвердил возможность встречи госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях заседания Арктического совета в Исландии, которое пройдет 19-20 мая.

"Что касается предстоящего заседания Арктического совета, то мне сейчас нечего объявить", - сказал Прайс в четверг в ходе регулярного брифинга, отвечая на вопрос, планируются ли такие контакты.

Ранее Госдеп объявил, что Блинкен планирует приехать на конференцию в Рейкьявике. В МИД РФ заявили, что вопрос очного участия Лаврова в заседании прорабатывается.

Арктический совет учрежден в 1996 году, он является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В мае 2021 года председательство в Арктическом совете на двухлетний период перейдет от Исландии к России.