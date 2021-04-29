США заявили, что еще не уведомлены официально о всех контрмерах России

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Россия не уведомила еще в официальном порядке Соединенные Штаты обо всех контрмерах, которые Москва решила принять в связи с недавними недружественными шагами Вашингтона. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Москва официально уведомила Госдепартамент о частях дополнительных мер, которые она решила принять в отношении нашей [дипломатической] миссии в России. Однако мы еще не располагаем всеми деталями этого", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы находимся в процессе изучения тех мер, о которых нас официально поставили в известность. Знаем, что они негативно отразятся на способности нашей миссии функционировать, и, как следствие, на нашей способности дипломатически взаимодействовать с нашими российскими коллегами. Конечно, мы действительно оставляем за собой право ответить", - отметил Прайс.

При этом он в очередной раз выступил с утверждениями о том, что антироссийские шаги Вашингтона "не были эскалационными" и якобы являлись лишь ответом на предполагаемую атаку на американскую демократию со стороны России и взлом компьютерных систем в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. "Так мы на это смотрим. Дело не в том, что мы [американские власти] осуществили эскалацию [напряженности в отношениях России и США]", - подчеркнул дипломат. Между тем Россия отвергает упомянутые обвинения со стороны США.

"И мы [американские должностные лица] продолжаем рассматривать то, что россияне довели до нашего сведения, зная, что оставляем за собой право ответить. Это будет зависеть от того, что мы услышим и оценим в будущем. Однако мы знаем, что нам необходимо держать эти линии связи [между Россией и США] открытыми, если мы хотим привнести какую-то долю стабильности и предсказуемости в [двусторонние] отношения", - добавил Прайс.

Новый виток напряженности

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. США также высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб". Кроме того, был расширен американский санкционный список по Крыму.

Москва ответила на эти шаги применением контрмер. Десяти американским дипломатам было предложено покинуть Россию. Наряду с этим, Москва запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства граждан России и третьих стран. Наконец, был запрещен въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса". Среди попавших в этот черный список - министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарленд, директор национальной разведки Эврил Хейнс, директор ФБР Кристофер Рей, бывший помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.