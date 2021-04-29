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Reuters: хакеры взломали компьютерные сети госструктур США из-за уязвимости VPN-сервиса

Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности и ФБР США только недавно начали расследование кибератаки

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Неизвестные хакеры смогли взломать компьютерные сети нескольких учреждений федерального правительства США, критически важных объектов инфраструктуры и частных компаний с помощью уязвимости VPN-сервиса компании Pulse Connect Secure (PCS). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, атака могла произойти в 2019 или в 2020 году. Речь идет, поясняет агентство, о взломе сетей более чем десяти федеральных учреждений. "Это сочетание традиционного шпионажа с некоторыми элементами воровства в экономической сфере, - отметил источник Reuters. - Мы уже подтвердили факт утечки данных в многочисленных сферах". PCS должна выпустить патч к своему программному обеспечению, который устранит уязвимости.

По данным Reuters, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности и ФБР США только недавно начали расследование кибератаки.

Минюст, ФБР и Агентство национальной безопасности отказались комментировать ситуацию.

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